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Korona virüs dedikodularına Kaymakam ve Belediye Başkanı açıklık getirdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde "korona virüsü vakalarına rastlandı" şeklinde sosyal medyada ve halk arasında çıkan söylentilere yalanlama geldi.

27.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:02
Korona virüs dedikodularına Kaymakam ve Belediye Başkanı açıklık getirdi
Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde "korona virüsü vakalarına rastlandı" şeklinde sosyal medyada ve halk arasında çıkan söylentilere yalanlama geldi.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın, sosyal medyada ve halk arasında yayınlan "Yenişehir'de korona virüsü var" şeklinde paylaşım ve dedikodulara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, " İlçemizde korona virüs vakası pozitif çıkan bir vatandaşımız yok. Tedbirleri üst seviyede alıyoruz. Havalimanının Yenişehir'de bulunması bu tür dedikoduları ön plana çıkartmış olabilir. Pozitif bir hastamız yok. Bizim elimizde böyle bir bilgi yok. Şüpheli insanlar, kendini rahatsız eden insanlar olabilir. Bu vatandaşlar için testler yapılıyor. Şu ana kadar pozitif çıkan birisi yok" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın," Yenişehir'de öyle bir vaka olsa Yenişehir mülki amiri olarak başhekimlikten kaymakam beye ve bizlere bilgi gelirdi. Vatandaşlarımız bizleri arıyorlar Yenişehir'de korona virüs olduğuna dair. Böyle bir durum yok. Hastanemize müracaat eden 10 hastamız vardı. 6 hastamız taburcu oldu, sonuçları negatif çıktı, 4 tane ateşli hastamız için de olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Yaşam

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