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Korona virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Korona virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul'a belli istisnalar haricinde araç giriş ve çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu.

04.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:31
Korona virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul 'a belli istisnalar haricinde araç giriş ve çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Polisler de araçlar yolda denetimlerini sürdürürken, Tuzla TEM otoyolunda oluşan kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korna virüsle mücadele kapsamında, belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM otoyolunda kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan TIR ve kamyonlar ile ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.
Denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Tuzla, Genel

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Korona virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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