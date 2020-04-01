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Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı.

01.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:01
Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul 'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı. Tuzla TEM otoyolundan geçen tüm araçların polis tarafından denetlenmesiyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkış yolunda denetimler yapılmaya başlandı. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Aynı zamanda TEM otoyolundan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken, TIR, kamyonet ve ticari araçların kasaları olası yolcu taşıma ihtimaline karşı polis tarafından denetlendi. Denetim nedeniyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.
Korona virüs önlemleri için yapılan denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Polis, Tuzla, Genel

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Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
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