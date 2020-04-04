Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul'a belli istisnalar haricinde araç giriş ve çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu.

04.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:13
Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul 'a belli istisnalar haricinde araç giriş ve çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Polisler de araçlar yolda denetimlerini sürdürürken, Tuzla TEM otoyolunda oluşan kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında, belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM otoyolunda kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar ile ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.
Denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.
(Cüneyt Sevindik/İHA) Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, İstanbul, Tuzla, Güncel

Haberin Videosu :

Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronayı yenen en yaşlı insan’ oldu! 106 yaşında iyileşti Haberler
'Koronayı yenen en yaşlı insan' oldu! 106 yaşında iyileşti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:39: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı - Haber 13:38: MASKİ ekipleri kesintisiz su için 24 saat sahada - Haber 13:38: Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan 20 yaş altındakilere ceza yazılıyor - Haber 13:38: Matematiksel modellemeyle koronavirüsün Türkiye'deki seyri incelendi - Haber 13:38: Ermeni Vakıflar Birliğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber