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Korona virüs denetiminde oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı.

30.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:27
Korona virüs denetiminde oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul 'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı. TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'nda denetim sırasında oluşan kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı. Trafik polisleri, Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapılarak, ateşleri ölçüldü. Araç içerisinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken, tır, kamyonet ve ticari araçların kasaları olası yolcu taşıma ihtimaline karşı polis tarafından denetlendi. Denetim nedeniyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Kınalı, Araç, Güncel
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