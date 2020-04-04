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Korona virüs denetimlerinde pes dedirten görüntü

Korona virüs denetimlerinde pes dedirten görüntü Minibüsün hem içinde hem bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul'a belli istisnalar haricinde araç giriş ve çıkışı yasaklanmasıyla polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

04.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:21
Korona virüs denetimlerinde pes dedirten görüntü
Minibüsün hem içinde hem bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza
İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul 'a belli istisnalar haricinde araç giriş ve çıkışı yasaklanmasıyla polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Tuzla TEM otoyolunda, sosyal mesafeye uymadan fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsü ise pes dedirtti. Minibüsün içerisindeki yolcuların yanı sıra bagajda da iki kişi taşıyan sürücüye para cezası kesildi. Minibüs, il dışına çıkmasına izin verilmeyerek geri gönderildi.
Korona virüse karşı mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, belli istisnalar haricinde araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ekipleri TEM otoyolunda kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştiriyor. Araç sürücülerin belgeleri kontrol ediliyor, ateşleri ölçülüyor. Denetimler sırasında durdurulan bir minibüs ise görenleri şaşkına çevirdi. Kurallara uyulmayarak fazla kişinin taşındığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan minibüsün bagajından da iki kişi çıktı. Hem minibüsün içinde hem de bagajda yolcu taşıyan minibüs sürücüne Kabahatler Kanununa göre bin TL, fazla yolcu taşımaktan dolayı 104 TL para cezası kesildi. Seyahat belgesi olmayan minibüs, İstanbul'dan çıkış yapmasına izin verilmeyerek geri gönderildi. Korona virüs denetimlerinde pes dedirten görüntü

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Araç, Genel

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Korona virüs denetimlerinde pes dedirten görüntü
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