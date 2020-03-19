Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı

Tüm dünyayı ayağa kaldıran koronavirüs salgınının Türkiye 'de de görülmesi ve yetkililerden gelen "Evden çıkmayın" uyarıları sonrası insanlar alışveriş için marketlere akın etti. Sürecin ne kadar devam edeceğinin bilinmemesi üzerine özellikle gıda ürünlerinin temini için seferber olan vatandaşlar kasalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yapılan ihtiyaç fazlası market alışverişleri, derin dondurucu satışlarını artırdı.

''İHTİYAÇ FAZLASI ALIMLAR, SATIŞLARI ARTIRDI''

Simfer Türkiye Pazarlama Müdürü Aslı Aydoğdu; son dönemde derin dondurucuların satışlarında artış olduğunu belirtirken, insanların virüsten etkilenme, sokağa çıkma yasağı, ürün temininde yaşanabilecek sıkıntılar, ürünlerin fiyatlarının yükselmesi gibi endişelerinin artmasıyla birlikte gıda alışverişlerinde ihtiyaç fazlası alımlar yaptığını, sonrasında yaptıkları alışverişleri saklamak için derin donduruculara yöneldiğini satış adetlerinden ve sahadan gelen taleplerden gözlemlediklerini belirtti.

''YETERLİ STOĞUMUZ BULUNUYOR''

Aydoğdu, artan talep karşısında yeterli stoklarının bulunduğunu, doğabilecek olağanüstü talebe karşı bile üretim kapasitelerinin bunu karşılamaya hazır olduğunu ancak yine de virüs nedeniyle yaşanan sürecin kısa zamanda normale dönmesini temenni ettiklerini iletti.

Kaynak: İHA