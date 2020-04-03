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Korona virüs dolandırıcıları tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Korona virüs tedbirlerini fırsat bilerek 65 yaş üstü vatandaşı telefonla arayıp dolandıran 3 zanlı yakalandı.

03.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:36
Korona virüs dolandırıcıları tutuklandı
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde, Korona virüs tedbirlerini fırsat bilerek 65 yaş üstü vatandaşı telefonla arayıp dolandıran 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, telefonla aradıkları vatandaşlara, kendilerini polis ve asker olarak tanıtıp, "Ziynet eşyalarınızda virüs kontrolü yapıp geri vereceğiz" diye dolandırıcılık yapan zanlılar, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu yakalandı.

Düziçi'nin Merkez mahallesinde ikamet eden 66 yaşındaki N.K isimli kadını telefonla arayarak kendilerini asker olarak tanıtan şahıslar, 'Evde bulunan altın, para ve ziynet eşyalarınızı virüsle ilgili inceleyip geri vereceğiz' diyerek kadının dört adet altın bileziğini aldılar. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen Düziçi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda şahısların Adana ilinden Düziçi ne geldikleri belirlendi. Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların Adana'da bulunan ikametlerine 01 Nisan Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi. düzenlen operasyon sırasında dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla; K.C (25), B.K (18) ve E.C (28) yakalanarak Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulandı.

Zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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