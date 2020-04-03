Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs dolandırıcıları tutuklandı

Korona virüs dolandırıcıları tutuklandı Yaşlıları telefonla arayarak "ziynet eşyalarınızda virüs kontrolü yapacağız" diye dolandıran 3 zanlı yakalandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Korona virüs tedbirlerini fırsat bilerek 65 yaş üstü vatandaşı telefonla arayıp dolandıran 3 zanlı yakalandı.

03.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:37
Korona virüs dolandırıcıları tutuklandı
Yaşlıları telefonla arayarak "ziynet eşyalarınızda virüs kontrolü yapacağız" diye dolandıran 3 zanlı yakalandı
OSMANİYE - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde, Korona virüs tedbirlerini fırsat bilerek 65 yaş üstü vatandaşı telefonla arayıp dolandıran 3 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, telefonla aradıkları vatandaşlara, kendilerini polis ve asker olarak tanıtıp, "Ziynet eşyalarınızda virüs kontrolü yapıp geri vereceğiz" diye dolandırıcılık yapan zanlılar, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu yakalandı.
Düziçi'nin Merkez mahallesinde ikamet eden 66 yaşındaki N.K isimli kadını telefonla arayarak kendilerini asker olarak tanıtan şahıslar, 'Evde bulunan altın, para ve ziynet eşyalarınızı virüsle ilgili inceleyip geri vereceğiz' diyerek kadının dört adet altın bileziğini aldılar. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen Düziçi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda şahısların Adana ilinden Düziçi ne geldikleri belirlendi. Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların Adana'da bulunan ikametlerine 01 Nisan Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi. düzenlen operasyon sırasında dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla; K.C ve E.C yakalanarak Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulandı.
Zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Korona virüs dolandırıcıları tutuklandı

Kaynak: İHA

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

12:34: HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması - Haberler 12:29: AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta: "Panik yapmayacağız, birlikte başaracağız" - Haberler 12:26: Şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek için her gün 30 kilometre yol gidiyor - Haberler 12:25: Ceza İnfaz Yasası teklifi görüşmeleri, Adalet Komisyonunda başladı - Haberler 12:24: Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak