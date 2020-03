Korona virüs domatesin kilosunu 1 liraya düşürdü

Geçtiğimiz aylarda halde kilosu 4 lirayı bulan domates de korona virüs salgınından etkilendi. Domates üretim merkezlerinden Mersin 'in Erdemli ilçesinde domatesin hal fiyatı 1 liraya kadar düştü.Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, korona virüsten dolayı ihracatın durması, iç piyasadaki tüketimin azalması nedeniyle domates fiyatının düştüğünü söyledi. Her şeyden önce beklentinin korona virüsü ülkeden ve dünyadan defetmek olduğunu ifade eden Şahin, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüsten Erdemlili çiftçiler de etkilenmiştir. İlçemizde domates hasadımız yeni başladı. Hasat başladı ancak korona virüsten dolayı domatesimiz yurt dışına gidemiyor, iç piyasada da tüketim düştü. Dolayısıyla fiyatı 1 TL'ye kadar düşmüştür. İnşallah bu belayı ülkemizden ve dünyadan biran önce defederiz" dedi."Fiyatlar 1 lira ile 1.5 lira arasında seyretmektedir"Erdemli Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Bülent Dölek ise, dünyada salgın haline gelen korona virüsten tarım sektörünün de etkilendiğini belirtti. Dölek, "Tarım sektörümüz etkilenmekle birlikte sebze ve meyve fiyatlarımız düşmüştür. Bundan 2 ay, 3 ay önce 3 lira ile 4 lira arasında seyreden domates fiyatları virüsün salgın haline gelmesiyle hallerdeki alışverişin düşmesiyle 1 lira ile 1.5 lira arasında seyretmektedir" dedi.Dölek, "Esnaflar ve çiftçiler olarak tek dileğimiz bu virüsün bir an önce Türkiyemizden ve dünyamızdan temizlenmesi. Çiftçilerimizin eski günlerine, vatandaşlarımızın sağlıklı günlerine kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.Açık ve örtü altı olmak üzere yaklaşık 50 bin dönüm arazide domates üretimi yapılan Erdemli'de yıllara göre ortalama 325 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA