Korona virüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Korona virüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü Mersin'in Erdemli ilçesindeki sebze meyve halinde domatesin kilosu 1 lira ile 1.5 liradan satılıyor Geçtiğimiz aylarda halde kilosu 4 lirayı gören domates korona virüs salgınından etkilendi.
25.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:37
Korona virüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü Mersin 'in Erdemli ilçesindeki sebze meyve halinde domatesin kilosu 1 lira ile 1.5 liradan satılıyor
MERSİN - Geçtiğimiz aylarda halde kilosu 4 lirayı gören domates korona virüs salgınından etkilendi. Domates üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde domatesin hal fiyatı 1 liraya kadar düştü. Sektörünün beklentisi virüsün biran önce ülkeden ve dünyadan defedilmesi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, korona virüsten dolayı ihracatın durması, iç piyasadaki tüketimin azalması dolayısıyla domates fiyatının düştüğünü söyledi.Her şeyden önce beklentinin korona virüsü ülkeden ve dünyadan defetmek olduğunu ifade eden Şahin, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüsten Erdemlili çiftçilerde etkilenmiştir. İlçemizde domates hasadımız yeni başladı. Hasat başladı ancak, korona virüsten dolayı domatesimiz yurt dışına gidemiyor, iç piyasada da tüketim düştü. Dolayısıyla fiyatı 1 TL'ye kadar düşmüştür. İnşallah bu belayı ülkemizden ve dünyadan def ederiz" dedi."Fiyatlar 1 lira ile 1.5 lira arasında seyretmektedir"Erdemli Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları derneği başkanı Bülent Dölek'te dünyada salgın haline gelen korona virüsten tarım sektörünün de etkilendiğini belirtti.Dölek, "Tarım sektörümüz etkilenmekle birlikte sebze ve meyve fiyatlarımız düşmüştür. Bundan 2 ay, 3 ay önce 3 lira ile 4 lira arasında seyreden domates fiyatları virüsün salgın haline gelmesiyle, hallerdeki alışverişin düşmesiyle fiyatlar 1 lira ile 1.5 lira arasında seyretmektedir" dedi.Dölek,"Esnaflar ve çiftçiler olarak tek dileğimiz bu virüsün bir an önce Türkiye'mizden ve dünyamızdan temizlenmesi. Çiftçilerimizin eski günlerine, vatandaşlarımızın sağlıklı günlerine kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.Açık ve örtü altı olmak üzere yaklaşık 50 bin dönüm arazide domates üretimi yapılan Erdemli'de yıllara göre ortalama 325 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor.
MERSİN - Geçtiğimiz aylarda halde kilosu 4 lirayı gören domates korona virüs salgınından etkilendi. Domates üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde domatesin hal fiyatı 1 liraya kadar düştü. Sektörünün beklentisi virüsün biran önce ülkeden ve dünyadan defedilmesi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, korona virüsten dolayı ihracatın durması, iç piyasadaki tüketimin azalması dolayısıyla domates fiyatının düştüğünü söyledi.Her şeyden önce beklentinin korona virüsü ülkeden ve dünyadan defetmek olduğunu ifade eden Şahin, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüsten Erdemlili çiftçilerde etkilenmiştir. İlçemizde domates hasadımız yeni başladı. Hasat başladı ancak, korona virüsten dolayı domatesimiz yurt dışına gidemiyor, iç piyasada da tüketim düştü. Dolayısıyla fiyatı 1 TL'ye kadar düşmüştür. İnşallah bu belayı ülkemizden ve dünyadan def ederiz" dedi."Fiyatlar 1 lira ile 1.5 lira arasında seyretmektedir"Erdemli Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları derneği başkanı Bülent Dölek'te dünyada salgın haline gelen korona virüsten tarım sektörünün de etkilendiğini belirtti.Dölek, "Tarım sektörümüz etkilenmekle birlikte sebze ve meyve fiyatlarımız düşmüştür. Bundan 2 ay, 3 ay önce 3 lira ile 4 lira arasında seyreden domates fiyatları virüsün salgın haline gelmesiyle, hallerdeki alışverişin düşmesiyle fiyatlar 1 lira ile 1.5 lira arasında seyretmektedir" dedi.Dölek,"Esnaflar ve çiftçiler olarak tek dileğimiz bu virüsün bir an önce Türkiye'mizden ve dünyamızdan temizlenmesi. Çiftçilerimizin eski günlerine, vatandaşlarımızın sağlıklı günlerine kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.Açık ve örtü altı olmak üzere yaklaşık 50 bin dönüm arazide domates üretimi yapılan Erdemli'de yıllara göre ortalama 325 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor.
Kaynak: İHA