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Korona virüs dünyaca ünlü açık hava festivalini iptal ettirdi

Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, korona virüs nedeniyle iptal edildi.

18.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:57
Korona virüs dünyaca ünlü açık hava festivalini iptal ettirdi
Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, korona virüs nedeniyle iptal edildi.

İngiltere'nin Glastonbury şehrinde düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury açık hava festivali, korona virüs nedeniyle iptal edildi. Bu yıl 50'ncisi düzenlenmesi planlanan müzik festivali, aralarında Paul McCartney, Taylor Swift ve Kendrick Lemar'ın da bulunduğu birçok ünlü ismi ağırlayacaktı. Festivalin organizatörlerinden Michael ve Emily Eavis, yaptıkları açıklamada bu hafta açıklanan yeni hükümet önlemlerinin ardından festivalin iptal edildiğini dile getirdi.

Her yıl 200 binden fazla katılımcısı olan festival, renkli görüntülere sahne oluyordu. Korona virüsünün patlak vermesinden bu yana Glastonbury, İngiltere'de iptal edilen en önemli kültürel etkinlik oldu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler : Paul McCartney, Taylor Swift, İngiltere, Güncel

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