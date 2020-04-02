Koronavirüs sonrası vatandaşların ev tercihi değişti

Kentsel dönüşümün son yıllarda kendisini hissettirdiği Gaziantep 'te konut kiralama ve satışında önemli derecede düşüş yaşanırken, koronavirüs sonrası vatandaşların tercihleri de değişti. Sektörde yaşanan düşüşün yüzde 80'leri bulduğunu belirten emlakçı Mustafa Yalçın, özellikle son bir ayda haftalık 25 olan müşteri sayısının 1-2 müşteriye kadar düştüğünü kaydetti. Yalçın, "Virüsten önce haftada kiralık olarak belirtirsek en aşağı 20-25 kişiye yakın müşteri gelirdi. Virüsten sonra yüzde 80 gibi bir düşüş oldu, günlük ortalama 1 kişi, en fazla 2 kişi ev sormaya başladı" dedi.

"İNSANLAR ARTIK ŞEHİR DIŞINDA EVLER ARIYOR"

Yalçın, virüs vakalarının artmasıyla insanların toplumsal alana girmek yerine şehir dışında yaşamayı tercih ettiklerini belirterek, "İnsanlar biraz şehirden uzaklaşmak için daireyi tercih ediyor, satılık içinde aynı şekilde Gaziantep'in biraz daha dış tarafına, biraz daha sakin alanlara toplumsal alana çok girmemek tercihindeler" ifadelerini kullandı.

Yeni projelerin yaşanan süreç ile başlamadan durdurulduğunu söyleyen Yalçın, müteahhitlerin mecbur kaldıkları için bitme aşamasına gelen projeleri devam ettirdiklerini söyledi.

Yalçın, yeni projelerin ise sürecin seyrine göre başlayacağını belirterek, "Yeni projeler içinse temel atılmadığı projeleri beklemeye alıyor. Proje çizilmiş, izin ve ruhsat alınmış fakat bu süreçte inşaata başlamıyorlar çünkü ne yapacaklarını bilmedikleri için beklemedeler" dedi.

KİRA ÖDEMELERİNDE ARACI OLUYOR

Mustafa Yalçın, yaşanan süreçte ev sahibi ile kiracılar arasında aracılık yaptıklarını belirterek, kiracılar yerine ev sahipleri ile görüşerek, kira gecikmesi gibi konularda yardımcı olmasını istediklerini kaydetti. Yalçın, "Sıkıntılarını bildiğimiz kiracılar için biz ev sahiplerine durumu bildiriyoruz. Virüs nedeniyle çalışmadığını belirtiyoruz kira için biraz zaman tanımasını ya da bir aylık iki aylık iptal etmesini talep ediyoruz. İnsanlar sıkıntıda, çalışamıyorlar ev sahipleri de bunu bildiği için bazıları bizi hoşgörü ile karşılıyor bazıları ise zaman tanımak istiyor bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA