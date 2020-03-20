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Korona virüs engelini, evinin çatısında aştı

Korona virüs engelini, evinin çatısında aştı Sivas'ta bir genç Korona virüsü önlemleri kapsamında sürekli gittiği spor salonu kapanınca, spor yapabilmek için evinin çatısını kendine özel spor salonuna dönüştürdü Sivas'ta bir genç Korona virüsü önlemleri kapsamında sürekli gittiği spor...

20.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:06
Korona virüs engelini, evinin çatısında aştı
Sivas'ta bir genç Korona virüsü önlemleri kapsamında sürekli gittiği spor salonu kapanınca, spor yapabilmek için evinin çatısını kendine özel spor salonuna dönüştürdü
SİVAS - Sivas'ta bir genç Korona virüsü önlemleri kapsamında sürekli gittiği spor salonu kapanınca, spor yapabilmek için evinin çatısını kendine özel spor salonuna dönüştürdü.
Sivas kent merkezi Selçuklu mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Fatih Özdal, Korona virüsü önlemleri kapsamında sürekli gittiği spor salonun kapatılmasıyla spor yapmaya ara vermek zorunda kaldı. Ancak sporu bırakmak istemeyen Özdal, bulduğu yöntem ile bu engeli aşmayı başardı. Ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil evin çatı katını spor salonuna çevirdi. Korona virüsü dolayısıyla evinden çıkmayan genç, günün çoğunluğu evinin çatısına kurduğu spor salonunda, spor yaparak geçiriyor. Genç, evin çatı kısmına tahtadan yaptığı merdiven yardımıyla çıkıp, iniyor.
İki yıldır spor yaptığını belirten Özdal, spor yapan vatandaşlara bu günlerde spor salonlarına gitmemeleri uyarısında bulunarak "İki yıldır spor yapıyorum. Korona virüs dolayısıla salonumuz geçici olarak kapatıldı. Ben spor salonuma gidemiyordum. Aletlerim vardı ama kurmamıştım. Bu güne nasipmiş. Aletleri kurdum ve spor yapmaya başladım. Kendi evimib çatı katı burası. Daha yeni kurdum aslında yapacağım çok şey var. Kum torbası var. Dambıl var. Koşu bandı var. Mekik için aletlerim ve halterim var. Buraya merdivenle çıkıyorum. Buraya çıkmak zor olmuyor. Diğer sporcu arkadaşlarda salonlara gitmesinler. Söylenenlere uysunlar. Herkes evinde kalsın" dedi. Korona virüs engelini, evinin çatısında aştı

Kaynak: İHA

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Korona virüs engelini, evinin çatısında aştı
Etiketler : Güncel

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