Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Korona virüs fırsatçıları yakayı ele verdi - Haberler

Korona virüs fırsatçıları yakayı ele verdi

Bartın'da korona virüs salgınının ardından dezenfektan ürünlerine yönelik talep artışını fırsat bilerek merdiven alt üretim yapan firmaya baskın yapıldı.

20.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:14
Korona virüs fırsatçıları yakayı ele verdi
Bartın 'da korona virüs salgınının ardından dezenfektan ürünlerine yönelik talep artışını fırsat bilerek merdiven alt üretim yapan firmaya baskın yapıldı. Baskında 121 adet izinsiz üretilen dezenfektan maddesi gele geçirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını sonrası fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda "Merdiven altı imalat" olarak tabir edilen şekilde üretilen dezenfektan maddeleri ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Atılım Sanayi Mevkiinde faaliyet gösteren bir iş yerinde izinsiz olarak dezenfektan madde üretildiği ve bu ürünlerin kent merkezinde bulunan iki ayrı işyerine satıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinin ardından yapılan baskında Emniyet ekiplerince 121 adet 1 litrelik ambalajda el temizleme solüsyonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar Kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu - Haberler Bakan Koca:  Toplam 9 can kaybımız var - Haberler Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı - Haberler Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız... - Haberler Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı - Haberler Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı - Haberler Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var - Haberler Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor - Haberler
Loading