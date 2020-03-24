Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haberler

Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Sultanbeyli'de yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışıp sahte maske üreten kişilere yönelik baskın düzenlendi.

24.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:40
Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Sultanbeyli 'de yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışıp sahte maske üreten kişilere yönelik baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı baskında piyasa değeri 3 milyon TL olan izinsiz ve ruhsatsız üretilen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi.
Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsü fırsata çevirmeye çalışan şahıslara polis göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de İzinsiz ve ruhsatsız bir şekilde sahte maske üretilen bir imalathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen maskelere polis tarafından el konuldu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Sultanbeyli, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:44: Belediye başkanı, market ve minibüste maske dağıttı - Haber 18:44: Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı - Haber 18:44: Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor - Haber 18:42: Samsun'da 30 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haber 18:42: İstanbul'da toplu ulaşımda güvenli mesafe düzenlemesi - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading