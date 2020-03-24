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Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi -5 şüpheli gözaltına alındı Sultanbeyli'de yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışıp sahte maske üreten kişilere yönelik baskın düzenlendi.

24.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:09
Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi
-5 şüpheli gözaltına alındı
İSTANBUL - Sultanbeyli 'de yeni tip korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışıp sahte maske üreten kişilere yönelik baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı baskında piyasa değeri 3 milyon TL olan izinsiz ve ruhsatsız üretilen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi.
Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsü fırsata çevirmeye çalışan şahıslara polis göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de İzinsiz ve ruhsatsız bir şekilde sahte maske üretilen bir imalathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen maskelere polis tarafından el konuldu. Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Sultanbeyli, Polis, 3. Sayfa

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Korona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi

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