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Korona virüs fırsatçılarına darbe: 2 kimya teknikeri gözaltında

Korona virüs fırsatçılarına darbe: 2 kimya teknikeri gözaltında Çok sayıda malzeme ele geçirildi Tekirdağ'da, korona virüsü fırsat bilerek merdiven altı kolonya, laboratuvar malzemeleri, dezenfekte ve sahte içki imalatı yapan ikamete operasyon düzelendi.

24.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:20
Korona virüs fırsatçılarına darbe: 2 kimya teknikeri gözaltında
Çok sayıda malzeme ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'da, korona virüsü fırsat bilerek merdiven altı kolonya, laboratuvar malzemeleri, dezenfekte ve sahte içki imalatı yapan ikamete operasyon düzelendi. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kimya teknikeri gözaltına alındı.
Dünya geneline yayılan korona virüs salgını nedeni ile artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacı nedeni ile merdiven altı üretim yapanlara karşı Tekirdağ'da operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlenen adresteki 1 araç, 1 depo ve ikamette çok sayıda 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır etili alkol, gliserin, kaçak rakı ve bunları imal etmekte kullanılan laboratuvar malzemeleri ele geçirildi.
2 kimya teknikeri gözaltına
Operasyon çerçevesinde kaçak üretim yaptıkları belirlenen kimya teknikerleri, G.K ve G.K gözaltına alındı. Ele geçirilen 59 adet 50 ml şişelerde dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş içki kullanılan alkol, 2 adet hassas terazi, 100 litre gliserin, Çok sayıda sahte etiket ve hologram çok sayıda hayvansal ve bitkisel ürün ve üretiminde kullanılan şişe ve medical malzemeye de polis ekiplerince el konuldu.
Covid-19 fırsatçılarına geçit yok
Emniyetten yapılan açıklamada "Ülkemizi de etkisi altına alan (Covid-19) korona virüs salgını nedeniyle piyasada artan dezenfektan ve kolonyaya olan talebin etil alkol talebini artıracağı piyasada etil alkol bulunabilirliğinin azalmasına bağlı olarak merdiven altı tabir edilen yasa dışı üretimin önlenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara sıkı bir şekilde devam ediyoruz" denildi. Korona virüs fırsatçılarına darbe: 2 kimya teknikeri gözaltında

Kaynak: İHA

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Korona virüs fırsatçılarına darbe: 2 kimya teknikeri gözaltında
Etiketler : Tekirdağ, 3. Sayfa

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