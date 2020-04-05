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Korona virüs fırsatçılarına karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

Korona virüs fırsatçılarına karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor İş yeri sahibi: "Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilir" Uşak'ta bir oto yıkamacı korona virüsle mücadelede fırsatçılık yapanlara karşı, aracını getiren herkese ücretsiz dezenfeksiyon işlemi...

05.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:54

Korona virüs fırsatçılarına karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

İş yeri sahibi:

"Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilir"

UŞAK - Uşak 'ta bir oto yıkamacı korona virüsle mücadelede fırsatçılık yapanlara karşı, aracını getiren herkese ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladı. Oto yıkamacı sahibi, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız araç içi ücretsiz dezenfekte işleminden yararlanabilir" dedi.

Oto yıkamacı esnafı Mert Çohadar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından dezenfeksiyon ürünlerinin satış fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı, işletmesinde ilaçlama işlemlerini ücretsiz yapmaya başladı. Çohadar tüm müşterilerini, araçlarını ücretsiz dezenfekte etmek için davet ettiklerini ifade ederek, önceliğin sağlık çalışanlarına ait olduğunu belirtti.

"Fırsatçılara geçit vermeyelim"

Ücretsiz dezenfekte uygulamasına yeni başladıklarını kaydeden Çohadar, "Malum süreçte fırsatçılara geçit vermemek için vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını elimizden gelenin bu olduğunu bildirmek için böyle bir işlem yapmaya karar verdik. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımız araç içi ücretsiz dezenfekte işleminden yararlanabilir" dedi.

"Cuma günleri geçerli"

Çohadar uygulamaya, dış yıkamanın dahil olmadığını, vatandaşların sadece araç içi dezenfekte işleminden şartsız koşulsuz yararlanabileceğini belirtti.

Çohadar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Haftanın sadece bir günü, Cuma günleri bu işlemi yapıyoruz. Talepler gayet iyi durumda. Malum virüs salgını var. Bundan kurtulabilmek için bir ve beraber olarak elimizden gelenleri yapmak zorundayız. İnşallah kısa sürede bu illetten kurtulabiliriz" şeklinde konuştu.

Son günlerde yapılan en iyi hizmetin bu olduğunu bildiren müşterilerden Yiğit Palagil, tavsiyeler üzerine gelerek memnun kaldığını ifade etti.

Korona virüs fırsatçılarına karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Uşak, Genel

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Korona virüs fırsatçılarına karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
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