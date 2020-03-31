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Korona virüs fırsatçılarına operasyon kamerada

Korona virüs fırsatçılarına operasyon kamerada 29 bin 500 adet sahte maske ele geçirildi İstanbul'da yasa dışı olarak maske üreten imalathanelere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

31.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:02
Korona virüs fırsatçılarına operasyon kamerada
29 bin 500 adet sahte maske ele geçirildi
İSTANBUL - İstanbul 'da yasa dışı olarak maske üreten imalathanelere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. İki ayrı ilçede düzenlenen baskınlarda 29 bin 400 maske ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece ve Bahçelievler'de bazı iş yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. Baskının ilki dün akşam saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesin gerçekleştirildi. Bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde sahte maske üretimi yapıldığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese zabıta ekiplerince operasyon düzenledi. Baskın yapılan imalathanede 5 bin 400 adet sahte maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde kumaşlar ve boş kutular ele geçirildi. Kayıt dışı faaliyet gösteren ve iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
İkinci operasyon dün akşam saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna'da gerçekleştirildi. Merkez Mahallesinde bulunan bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde sahte maske üretimi yapıldığı belirlendi. Virüsü fırsata çeviren sahte maske imalatçısı hakkında adli işlem yapılırken, iş yerinde yapılan aramalarda, 24 bin adet sahte maske ve rulo halinde üç top kumaş ele geçirildi. Söz konusu atölyenin zabıta ekiplerince mühürlendiği bildirildi. Korona virüs fırsatçılarına operasyon kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Küçükçekmece, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

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Korona virüs fırsatçılarına operasyon kamerada
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