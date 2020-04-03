Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs fiyatını yarı yarıya düşürdü

Korona virüs Covid-19, Bilecik'teki marul üreticilerini de olumsuz etkilerden, daha önce yerinde 1 lira 20 kuruşa katılan marulun fiyatının şimdilerde 40 ile 50 kuruş arasında olması, talep azalması çiftçi kara kara düşünüyor.

03.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:24
Korona virüs fiyatını yarı yarıya düşürdü
Korona virüs Covid-19, Bilecik 'teki marul üreticilerini de olumsuz etkilerden, daha önce yerinde 1 lira 20 kuruşa katılan marulun fiyatının şimdilerde 40 ile 50 kuruş arasında olması, talep azalması çiftçi kara kara düşünüyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Sakarya Vadisi bulunan ve "Küçük Antalya" diye adlandırılan Çaltı, Geçitli ve Yakacık köylerindeki binlerce dönüm serada yetişen yaklaşık 42 milyon kök marulu Korona virüs Covid-19 olumsuz etkiledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün verilerine göre, açık ve kapalı alanda yılda yaklaşık 4 bin 200 dekar alanda marul ekimi yapılan bölgede marul fiyatları alıcı olmayınca dibe inerken, 20 günde fiyatlar neredeyse yüzde 60 geri geldi.

"Çiftçi durursa hayat durur"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, köylerinde yaklaşık 300 dönüm sera olduğunu, kendisinin de 6 dönüm marul ektiğini söyledi. Bölgedeki köylünün büyük çoğunluğu geçimini seracılıkla sağladığını anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti;

"Korona virüs Covid-19 karşı fiyatlar aşağı geldi. Şuan marul toptan 40 ile 50 kuruşa satılıyor. İlk mahsulü çiftçi virüs çıkmadan bitirdi. Bunlar şuna ikinci mahsul diyebiliriz. Bunu da artık çiftçimiz ülkemizin bulunduğu durum karşısında kar gözetmeksizin veriyor. Şuna alıca da fazla yok ama biz fiyatları geri çektik. Nedeni vatandaşımız evinden çıkmasın, taze mahsul yesin diye. Ürünlerimiz çoğu İstanbul haline gidiyor. Bu yüzde 70'e tekabül eden kısım. Çiftçi durursa hayat durur. Sizler evinizde taze sebze yiyin diye bizler burada çalışmaya devam ediyoruz. Evde kal Türkiye diyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
KOBİ’lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı Ekonomi
KOBİ'lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi
Elektrik ve doğal gaz faturaları için 3 ay boyunca sayaç okunmayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturaları için 3 ay boyunca sayaç okunmayacak
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Ekonomi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:56: KVKK'den Covid-19'la mücadele sürecinde bilinmesi gerekenler - Ekonomi 10:56: Martta zam şampiyonu sivri biber oldu - Ekonomi 10:52: 11. İstişare Kurulu, Bakan Pekcan başkanlığında toplandı - Ekonomi 10:52: 'un Dijital Tarım İstasyonu uygulamasıyla tarla uzaktan takip edilebiliyor - Ekonomi 10:52: Fiyat artışları (4) - Ekonomi 10:40: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:30: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:00: Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı - Ekonomi 09:26: Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı - Ekonomi 09:18: Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak - Ekonomi 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber