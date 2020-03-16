Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
İspanya'nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
16.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:41
İspanya 'da etkisini arttırarak devam ettiren koronavirüs nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta'nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia'nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
"SENSİZ NE YAPACAĞIZ FRANCİS?"
2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız" açıklaması yapıldı.
KANSER TEDAVİSİ DE GÖRÜYORMUŞ
21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.
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Kaynak: İHA
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Yorumlar (5)
ADİNİZİ YAZİNİZ:Allah cezani versin çin.pis bogaziniz yuzunden dunyada masum insanlar ölüyor.
DOĞRUCU VATANDAŞ:3 yaşındaki Corona''dan ölen kız çocuğu Lösemi hastasıydı. Bu kişi de kanser hastası. Yani kısaca ciddi kronik rahatsızlığı olanlar ve özellikle sigara içenler birinci derecede tehlikede. Çünkü corona ağır zatürreye dönüşüyor ve dayanamayanları götürüyor.
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