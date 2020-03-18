Menü
Haberler››Güncel››Korona virüs Gambiya'ya sıçradı - Güncel

Korona virüs Gambiya'ya sıçradı

Afrika ülkesi Gambiya'da ilk korona virüs vakası tespit edildi.

18.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:42
Korona virüs Gambiya'ya sıçradı
Afrika ülkesi Gambiya'da ilk korona virüs vakası tespit edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Gambiya'ya sıçradı. İngiltere'den dönen 2 yaşlarındaki bir genç kıza yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu ilk vaka doğrulandı. Rahatsızlanarak Tıbbı Araştırma Konseyi (MRC) Hastanesine başvuran genç kızın yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Sağlık hizmetleriyle ilgili endişelerini dile getiren Gambiya halkı, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Bakary Jadama adlı bir Gambiyalı, hem sağlık hizmetini hem de hükümeti eleştirerek, "Gambiya, sağlık hizmeti olmayan bir ülke. Hayatımız pahasına sınırlarımızı ve hava yollarımızı açık bırakmaya hazırlar ve bunlar bizim işlerimizden sorumlu insanlar" dedi.

Gazeteci Fatou Camara ise sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, "Gambiya ilk korona vakasını tespit etti. Lütfen aynı uçağa binen ya da onunla yakından temasa geçen varsa en yakın hastaneye başvursun" ifadelerini kullandı.

Gambiya hükümeti, yurt dışından, özellikle İngiltere ve Senegal'den uçakla gelenleri ülkeye almaya devam ediyor. Bu konuda bir açıklama yapılmaması ise halkta paniğe neden oldu. - BANJUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Gambiya, Afrika, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Loading