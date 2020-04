Korona virüs Gaziantep'in tarihi mekanlarını sessizliğe bürüdü

Korona virüsün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler ile beraber turizm ve gastronomi şehri olan Gaziantep 'te tarihi alanlar başta olmak birçok yer sessizliğe büründü."Evde kal" çağrılarının karşılık bulduğu şehirde kültür yolu olarak bilinen güzergahta başta Gaziantep kalesi olmak üzere birçok turistlik alan, hediyelik ve yöresel eşya dükkanları alınan tedbirler kapsamında kepenk kapattı. Bakırcılar çarşısında birkaç esnaf dışında dükkanlar kapalı kalırken yılın bu zamanlarında yerli ve yabancı binlerce turist ağırlayan tarihi mekanlarda sadece esnaf ve yerel vatandaşların yer alması dikkat çekti.3 kuşaktır bakırcılar çarşısında esnaflık yapan Niyazi İncenacar, tarihi çarşıda dükkanların yüzde 80'inin kapalı olduğunu söyledi. Bulundukları alanın kültür yolu olduğunu belirten İncenacar, "Turistlik bir çarşının olması dışında kültür yolu diye geçer burası ve buradan kaleye kadar bağlayan bir güzergahtır. Bu çarşıda 300'ün üzerinde esnaf var ve şuanda yüzde 80'inden fazlası kapalı, açık olanlar da evde can sıkıntısı olmasın diye dükkanlarına geliyorlar" dedi.Dünyanın olduğu gibi zor günler geçirdiklerini kaydeden İncenacar, "İş yaptığımız falan yok maalesef zor günler geçiriyoruz esnaf olarak ta, ülke olarak da inşallah bugünler tez zamanda geçer. Maalesef kovid-19 her yeri olduğu gibi bizi de vurdu" ifadelerini kullandı.Kuruyemiş dükkanı işleten Erkut Kirişçi ise bir turizm ve gastronomi şehri olduklarını dile getirerek, "Gazi şehrimiz bu durgunluğa alışık değil işin açıkçası ama istemeyerek de olsa bu duruma hakim olmaya çalışıyoruz. Bir an önce bu durumu atlatıp eski halimize kavuşmayı çok istiyoruz" diye konuştu.Kentin en fazla turist çeken kültür yolu ve kale yolundaki sakinlik drone ile havadan da görüntülendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA