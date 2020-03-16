Korona virüs Gaziantepli pazarcıları etkilemedi
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü fırsata çevirmek isteyenlere inat Gaziantepli pazarcılar, sattığı ürünlere zam yapmıyor.
16.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:02
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü fırsata çevirmek isteyenlere inat Gaziantepli pazarcılar, sattığı ürünlere zam yapmıyor. Pazarcılar fahiş fiyat arttıranlara da tepki gösteriyor.
Türkiye 'de de korona virüs vak'asının görülmesinin ardından kolonya ve maske başta olmak üzere bazı gıda ve temizlik malzemelerinde fahiş fiyat artışlarına inat Gaziantepli pazarcılar, normal fiyatlarla ürünlerini satıyor. Pazarcı Ökkeş Durmuş, satışların gayet iyi olduğunu belirterek, "Biraz hava şartlarından dolayı yükselse de vatandaşlar açısından bir sıkıntı yok. Virüs muhabbeti vatandaşı etkilemedi, bizim Gaziantep halkını etkilemez acıyı, ekşiyi yeriz çıkarız Allah'ın izniyle" dedi.
Mevsimsel fiyat etkisi harici her hangi bir artış olmadığını ifade eden Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği Başkanı Beşir Aydın, "Pazarımız geçen haftaya göre daha kalabalık. Müşteri aklına olumsuzlukları getirmiyor. Mevsimsel bir artış var virüs bizi etkilemez fiyatlar düşüyor ama yükselmiyor" şeklinde konuştu.
Pazara gelen müşteriler ise fiyatlardan dolayı oldukça memnun olduklarını belirtiler. - GAZİANTEP
Türkiye 'de de korona virüs vak'asının görülmesinin ardından kolonya ve maske başta olmak üzere bazı gıda ve temizlik malzemelerinde fahiş fiyat artışlarına inat Gaziantepli pazarcılar, normal fiyatlarla ürünlerini satıyor. Pazarcı Ökkeş Durmuş, satışların gayet iyi olduğunu belirterek, "Biraz hava şartlarından dolayı yükselse de vatandaşlar açısından bir sıkıntı yok. Virüs muhabbeti vatandaşı etkilemedi, bizim Gaziantep halkını etkilemez acıyı, ekşiyi yeriz çıkarız Allah'ın izniyle" dedi.
Mevsimsel fiyat etkisi harici her hangi bir artış olmadığını ifade eden Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği Başkanı Beşir Aydın, "Pazarımız geçen haftaya göre daha kalabalık. Müşteri aklına olumsuzlukları getirmiyor. Mevsimsel bir artış var virüs bizi etkilemez fiyatlar düşüyor ama yükselmiyor" şeklinde konuştu.
Pazara gelen müşteriler ise fiyatlardan dolayı oldukça memnun olduklarını belirtiler. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi
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