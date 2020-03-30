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Korona virüs güvercinleri de etkiledi

Yozgat'ta korona virüs güvercinleri de etkiledi.

30.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:43
Korona virüs güvercinleri de etkiledi
Yozgat 'ta korona virüs güvercinleri de etkiledi. Aç kalan güvercinleri duyarlı esnaf besledi.

Yurt genelinde 'Evde kal Türkiye ' çağrısının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Meydanlar hayvanlara kaldı. Yozgat'ta korona virüs salgını nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına duyarlı esnaf yetişti. Yeni tip korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında vatandaşların alınan kararlara uyması ile birlikte boş kalan meydanlardaki güvercinleri esnaf, her gün buğday ve bulgur ile besliyor.

Her gün cadde ve sokakları gezerek kuşlara yem bıraktığını söyleyen 56 yaşındaki Necati Duyar, "Hayvanların aç kalmaması için bizler esnaf olarak kuşları yemliyoruz. Korona virüs nedeniyle vatandaşlar da sokağa çıkamadığı için bu görev bizlere düşüyor. Komşu esnaflarla birlikte kuşlara yem atmaya çalışıyoruz. Bizler de yem atmazsak kuşlar aç kalacak her gün kuşlara yem atıyoruz. Vatandaşlar önceden besliyordu, şimdi dışarı çıkamıyorlar, kuşları besleyemiyor, şimdi de görev bizlere düştü" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Yozgat, Güncel
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