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Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi

Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi Doktorlar ve hemşireler doğum gününde korona virüs hastası kardeşleri unutmadı Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, korona virüs hastası ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı.

06.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:24
Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
Doktorlar ve hemşireler doğum gününde korona virüs hastası kardeşleri unutmadı
ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, korona virüs hastası ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.
Korona virüs salgınına yakalanan ikiz kardeşler, 8'inci doğum günlerini tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesinde kutladı. Minikleri doğum gününde yalnız bırakmayan hastane hekim ve hemşireleri ikizler için pasta kesti. Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Ankara, Sağlık

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Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
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