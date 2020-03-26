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Korona virüs hayatı damlara taşıdı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların, Antalya'da damda spor yapması, saç tıraşı olması gülümsetti.

26.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:02
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların, Antalya 'da damda spor yapması, saç tıraşı olması gülümsetti.
Korona virüsten en fazla etkilenen 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılar, ya uyarılıyor ya da polis ekipleri tarafından evlerine geri bırakılıyor. Sokağa çıkamayan yaşlılar ise ilginç çözümler bulmaya başladı. Kentin farkla noktalarında iki apartmanın damında yaşlıların yürüyüş ve egzersiz hareketleri yaptıkları görüldü. Bir başka damda ise yaşlı kişinin saç tıraşı olduğu gözlemlendi. Yaşlıların damda spor yapması ve tıraş olması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Öte yandan, parklar içine kurulan spor noktalarının boş olduğu görüldü.
(İsa Akar/İHA) Korona virüs hayatı damlara taşıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel

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Korona virüs hayatı damlara taşıdı

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