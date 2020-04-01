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Korona virüs hiçe sayıp kahvehanede oyun oynayan 26 kişi gözaltında

Esenyurt'ta bir kahvehanenin yasağa rağmen açık olduğu ihbarını alan polis operasyon düzenledi.

01.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:20
Korona virüs hiçe sayıp kahvehanede oyun oynayan 26 kişi gözaltında
Esenyurt 'ta bir kahvehanenin yasağa rağmen açık olduğu ihbarını alan polis operasyon düzenledi. İş yeri sahibi gözaltına alınırken oyun oynayan 26 kişiye işlem yapıldı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 81 ilde, kahvehane, kıraathane, kafeterya ve benzeri işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş, bu işletmelerin faaliyet göstermeleri yasaklanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine yapılan ihbarda, Esenyurt'ta bir işletmenin bu kurala uymadığı ve yasa dışı faaliyet gösterdiği bilgisi verildi. İhbar üzerine bahse konu adrese giden ekipler, oyun oynayan 26 kişiyi ve iş yeri sahibini suç üstünde yakaladı.
Yasağı hiçe sayarak kıraathanede oyun oynayan 26 kişiye idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi Ersunal Ç.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇIP SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR
Öte yandan polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin operasyon düzenlediğini fark eden iş yeri sahibi ve diğer kişilerin saklanmak için depo olarak kullanılan alana doğru kaçtığı görüldü. Şüpheliler daha sonra oradan çıkartılarak kıraathane bölümüne geri alındı.
(Yunus Emre Şeker/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, Güncel
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