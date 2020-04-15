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Korona virüs hırsızları durduramadı

Erdek'te girdikleri 6 evden çeşitli elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 4 hırsızlık zanlısı yakalandı.

15.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:57
Korona virüs hırsızları durduramadı
Erdek 'te girdikleri 6 evden çeşitli elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 4 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Olay Erdek İlçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahalledeki 6 vatandaşın evinden, mutfak malzemeleri ve plazma televizyonlarının çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların B.E, A.K, V.K ve R.Z olduğunu tespit etti. Polisin başarılı operasyonuyla kısa sürede Kısa süre yakalanan 4 zanlı, hırsızlık olayını inkar etmeleri üzerine çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası aldılar. Polisin çalınan eşyaları bulmaya yönelik yürüttüğü çalışmada, televizyonların E.A., N.İ, ve Ö.A., fırının U.C., mutfak eşyalarının Y.C. isimli şahsa satıldığını tespit etti. Çalınan eşyalara el koyan polis, şahıslara çalıntı mal almak suçundan yasal işlem başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Erdek, 3. Sayfa
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