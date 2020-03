Korona virüs için "Ağuz Sütü" tüketiniz

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, günümüzde dünyanın tamamına yakın salgın bir hastalık olan korona virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.Açıklamalarına korona virüsün isimlendirilmesiyle başlayan Örnek: "İngilizcede yani uluslararası bilim dilinde COVİD-19 olarak isimlendirilmiştir. CO-Corona, Vİ-Virüs, D-Disease yani hastalık ve 19 ise salgının başladığı yıl olan 2019'u ifade etmektedir" dedi.Krona virüsle ilgili açıklamalarına devamla akademisyen Örnek: "Hastalığın insan ağzından çıkan çok küçük sıvı zerreleri ile bulaştığına inanılmaktadır. Fakat bulaşmanın yalnız bununla olduğu kesin değildir. Hastalarla temas, yakın mesafede konuşma ve etrafa değen ellerin yüze ve göze sürülmesi ile virüs bulaşabilmektedir. Virüsün çoğalma zamanı hakkında net bilgi yoktur. Fakat belirtileri çoğunlukla bir hafta kadardır. 3-4 haftaya kadar da çıkabilmektedir.Virüsün bedenden başka bir ortamda canlı kalma süresi net olarak bilinmemektedir. Bu doğrudur. İki gün diyenler çok yanılmaktadırlar.Virüsler mikroplardan yani zararlı bakterilerden 20-400 kat daha küçüktür. Onlarca virüs bir mikrobun bedeninde yaşayabilmektedir. Mikropları öldüren virüsler de vardır. Gelecekte hastalık yapan mikropları öldürmek için bedene zarar vermeyen virüsler geliştirilecektir.Bir virüsün bedenin dışındaki bir ortamda iki gün canlı kalması doğru olabilir. Fakat çevremiz bakteri dolu. Misal bedenimizde 40 trilyon bakteri varken 30 trilyon hücremiz vardır. Yani vücudumuzdaki bakterilerin sayısı hücrelerimizden 10 trilyon fazladır. Bu rakamın daha fazla olduğunu söyleyen bilim insanları da vardır."Açıklamalarında bakterilerin çoğalma ve yayılmasına da değinen Örnek şöyle devam etti: "Bakteriler sayısı en çok olan canlılardır. Bunların sayısının yanında diğer canlıların sayısı okyanusta bir damla gibidir. Küçük bir toprak parçasında, havadaki bir su damlacığında veya bir toz parçacığında binlerce bakteri vardır. Sineğin bir ayağında ve insan bedenindeki bir kılda da binlerce bakteri vardır. Duvarda, masada, elbisede yürüyen bir sinek karda gezen insan izi gibi bakteriler iz bırakır. Tek bir bakterinin sayısı sadece bir günde bölünüp çoğalarak yetmiş milyonu bulabilir. Bakteri havada uçmasa da rüzgarların taşıdığı toz zerreleri ile taşınabilmektedir. Bakterilerin hastalık yapanlarına mikrop diyoruz. Bağırsaklarımızda B ve K vitaminlerini yapan faydalı bakteriler de vardır.Bu kadar çok bakterinin bulunduğu bir ortam bedenimizin dışında virüslerin yaşamasına imkan tanımaktadır. Dolayısıyla virüsün her zaman yayılmasının mümkün olduğu bir gerçektir. Bakterilerin bünyesinde yaşayan virüs mutasyona uğrayarak yıllar sonra o bakteriyi içeren gıdayı alan kişiyi hasta edebilmektedir.Bu virüs bir zaman önce başka bir virüsün mutasyona uğramış halidir. Bakterilerin bünyesinde yaşamaktaydı. O bakteri de zararlı bir canlının, bir hayvanın bedeninde bulunmaktaydı. Hayvanı hasta etmeyen virüs hayvanı yiyeni hasta etmiş ve yayılmıştır. Çinliler çok değişik hayvan yedikleri için bakteriyi dolayısıyla virüsü kaptılar. Bakteriler hastalık yapanlar ve bedene faydalı olanlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Hastalık yapan bakterilere mikrop denir (patojen). Faydalı bakterilere probiyotik denir. Bağırsaklarımızda B ve K vitaminlerini yapan bakteriler vardır. Misal yeni doğan bir bebeğin bağırsaklarında B ve K vitaminlerini yapan bakteriler yoktur. Üç gün içinde bağırsaklara yerleşirler ve vitamin yapmaya başlarlar. Doğumdan hemen sonra bedenin ihtiyacı olan B ve K vitaminlerini her bakımdan zengin ağız sütü karşılar. Virüsler bakterilerden 10-100 kaç daha küçüktürler. Zararlıdırlar. Fakat hastalık yapan bazı bakterileri yok eden virüsler de vardır."Korona virüsten korunmanın yollarından bazılarını da açıklayan Örnek; "Bir bölgedeki herhangi bir salgında herkesin hasta olmamasının bazı sebepleri vardır. Bunların en önemlisi bedenin savunma sistemidir. Bedenin savunma sistemi sağlıklı beslenme ile artmaktadır. Fakat savunmanın artmasının başka bir sebebi daha vardır. Beden daha önceden benzer fakat hafif bir hastalık atlatmışsa bedende antikorlar üretilmiştir. Bu antikorlar yeni ve güçlü bir salgında bedeni koruyabilir."Hayvanların ağuz sütü kanaatimce en koruyucu gıdadır. Çünkü o süt her bakımdan çok zengindir. Herise yani keşkek bedeni çok kuvvetlendirir. Buy yani çemen (pastırmaların üstüne sürülen çemen ismindeki macun; sarmısak, kırmızı biber ve buy tohumu unudur), hakiki bal, zencefil, sirke, limon, havuç, çörek otu ve hurma bedenin savunmasını arttırdığı için aşırıya kaçmadan tüketilmesini önemle tavsiye ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA