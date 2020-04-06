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Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı

İstanbul'da bir şahsın; koronavirüs, hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma bahaneleriyle insanları dolandırdığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:59

İstanbul Güngören 'de kendisini imam/hocaefendi olarak tanıtan Fikret G'nin; insanları koronavirüs ve hastalık tedavisi, büyü bozma ve kısmet açma yalanlarıyla dolandırdığı tespit edildi. Polisin suçüstü yakaladığı dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORONAVİRÜSÜ DE KULLANDI

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Sözde 'hoca'nın, güvenini kazandığı kişileri para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle dolandırdığını belirleyen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti. Sahte imamın son günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı da muska yazdığı belirtildi.

POLİS, MÜŞTERİ KILIĞINDA SUÇÜSTÜ YAPTI

Sözde 'hoca' ile müşteri kılığında irtibata geçen polis, 4 Nisan Cumartesi günü için randevu istedi. Polisi müşteri sanan sahte 'hoca', arayan emniyet ekiplerine saat 15.00'a randevu verdi. Belirlenen randevuya giden polis, daha önce seri numarası alınmış 200 TL parayı anlaştıkları şekilde Fikret G'ye teslim edildi. Parayı verdikten sonra sahte hoca polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Fikret G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'SAHTE' HOCA TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin dün adliyeye sevk edilen Fikret G, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" başlıklı 158. maddesi ve 1219 Sayılı "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun" suçlarından işlem yapıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güngören, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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Güngören'de Korona virüs için muska yazan sahte hoca, polise suçüstü yakalandı
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