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Korona Virüs ile Genlerin İlişkisini Dr. Serdar Savaş Açıklıyor

Dr. Serdar Savaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının genlerle ilişkisini Wise TV'ye açıkladı.

13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04







Dr. Serdar Savaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının genlerle ilişkisini Wise TV'ye açıkladı.






Korona virüsün, bulaştığı kişilerde hastalığa yol açması için hücrenin içine girmesi gerektiğini ve korona virüsün hücreye girmesinde hücrenin girişindeki proteinlerin rol oynadığını belirten Savaş, genetik yapıya göre korona virüsün hücre içerisine girmesinin çeşitlilik gösterdiğini ifade etti.











İnsanlarda DNA'ların farklı olduğunun, o nedenle üretilen proteinlerin de farklı olabildiğine dikkat çeken Savaş, genetik yapının hücre zarında hangi proteinlerin olacağı konusunda belirleyici olduğunu söyleyerek korona virüs ile genlerin ilişkisine açıklık getirdi.






Korona Virüs ile Genlerin İlişkisini Dr. Serdar Savaş Açıklıyor

Kaynak: Wise.tv

Etiketler: Serdar Savaş, Genetik, TV, Sektörel, Ekonomi
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