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Korona virüs ile ilgili sahte paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sosyal medyada korona virüs ile ilgili asılsız paylaşım yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

11.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:18
Korona virüs ile ilgili sahte paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı
Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde sosyal medyada korona virüs ile ilgili asılsız paylaşım yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye ve dünyada korona virüsle ilgili mücadeleler sürerken, sosyal medyada da halkı korku ve paniğe sevk edecek çok sayıda asılsız paylaşım yapılıyor. Edinilen bilgiye göre Ürgüp Fatih Mahallesinde bir evde yaşayan kişiler hakkında karantinaya alındıkları ile ilgili asılsız bir paylaşım kısa sürede yayıldı. WhatsApp gruplarında kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan paylaşımda "Şu evdeki kadın koronası pozitif çıkmış, hastaneden dönmüş, komşular balkondan konuşuyordu kadını şimdi almaya geldiler" denildi.

Whatsapp ve birçok sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşım, halk arasında korku ve paniğe neden oldu. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paylaşımla ilgili hemen harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen şahıs, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak" suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Polis, Ürgüp, 3. Sayfa
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