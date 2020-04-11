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Korona virüs ile ilgili sahte paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı

Korona virüs ile ilgili sahte paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı Korona virüsle sahte video paylaşan kişi yakalandı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sosyal medyada korona virüs ile ilgili asılsız paylaşım yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

11.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:35
Korona virüs ile ilgili sahte paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı
Korona virüsle sahte video paylaşan kişi yakalandı
NEVŞEHİR - Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde sosyal medyada korona virüs ile ilgili asılsız paylaşım yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Türkiye ve dünyada korona virüsle ilgili mücadeleler sürerken, sosyal medyada da halkı korku ve paniğe sevk edecek çok sayıda asılsız paylaşım yapılıyor. Edinilen bilgiye göre Ürgüp Fatih Mahallesinde bir evde yaşayan kişiler hakkında karantinaya alındıkları ile ilgili asılsız bir paylaşım kısa sürede yayıldı. WhatsApp gruplarında kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan paylaşımda "Şu evdeki kadın koronası pozitif çıkmış, hastaneden dönmüş, komşular balkondan konuşuyordu kadını şimdi almaya geldiler" denildi.
Whatsapp ve birçok sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşım, halk arasında korku ve paniğe neden oldu. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paylaşımla ilgili hemen harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen şahıs, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak" suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Korona virüs ile ilgili sahte paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Polis, Ürgüp, 3. Sayfa
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