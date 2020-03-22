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Korona virüs ile ilgili yanlış yönlendirmelere dikkat

Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, korona virüse karşı ilçede yayılan yanlış bilgi ve yönlendirmeler konusunda vatandaşları uyararak, bu tür insanlar için işlem başlatılacağını duyurdu.

22.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:03
Korona virüs ile ilgili yanlış yönlendirmelere dikkat
Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, korona virüse karşı ilçede yayılan yanlış bilgi ve yönlendirmeler konusunda vatandaşları uyararak, bu tür insanlar için işlem başlatılacağını duyurdu.

Kaymakam Abdulhamid Mutlu, Araban ilçesinde son günlerde özellikle sosyal medyadan yapılan yalan ve yanlış bilgilendirmelere dikkat çekerek, provakatif paylaşımlar yapanlara karşı insanların dikkatli olmasını istedi. Mutlu, Araban Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yanlış yönlendirme ve bilgilendirmeler yapanlar hakkında adli işlem başlatılacağını belirterek, "Arabanlı vatandaşlarımızın dikkatine, korona virüsle ilgili tüm açıklamalar ve bilgilendirmeler Araban Kaymakamlığı internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bu süreçte yalan ve yanlış bilgilendirme yapan kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında işlem yapılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu süreçte karar almakta olup alınan kararları vatandaşlarımızın dikkatle takip etmesi ve uygulaması önem arz etmektedir. Olumsuz bir olay yaşanmadan tedbirli olmanızı ve evde kalmanızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Araban, Güncel

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