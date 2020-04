Korona virüs ile mücadelede D vitamini seviyesi tam olmalı

Kaynak: İHA

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı uzmanlar D vitamini seviyesinin yüksek olması gerektiğini hatırlattı.Güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin önemine değinen Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, "Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır" dedi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından uzmanlar, hastalığa karşı bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle sosyal izolasyon döneminde evde geçirilen sürelerin uzamasıyla beraber, bağışıklık için vazgeçilmez bir unsur olan C ve D vitamini ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorusu gündeme geldi. Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, C vitamininin ve 'Güneş ışığı vitamini' olarak da bilinen D vitamininin insan vücudu için olmazsa olmaz bir değer taşıdığını söyledi. C vitamini ihtiyacının sebze ve meyvelerden kolay bir şekilde karşılanabildiğini belirten Garipağaoğlu, günlük D vitamini ihtiyacının 2 yaşın üstündeki tüm bireylerde 15 mikrogram olduğunu vurgulayarak, "Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, vücudun genel sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle evde daha uzun süre geçirdiğimiz bu dönemde, vücudumuzun bağışıklık seviyesini yüksek tutmamız için D vitamini bizlere yardımcı olabilir. Ancak güneşle olan irtibatımız gerek mevsim koşullarından kaynaklı gerekse içinde bulunduğumuz sosyal izolasyon nedeniyle büyük oranda kesilmiş olacak. Bu dönemde D vitamini ile zenginleştirilmiş gıdalar tüketilmeli bu eksikliği gidermede herkese yardımcı olacak" dedi.(İHA)