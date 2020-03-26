Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı

Türkiye'de korona virüs salgını sonrasında alınan çeşitli tedbirler alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor.

26.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:33
Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı
Türkiye 'de korona virüs salgını sonrasında alınan çeşitli tedbirler alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması ve "evde kal" çağrısına vatandaşlar her geçen gün daha fazla dikkat ederken, internetten market alışverişleri de artış gösteriyor.

Korona virüs salgınında en büyük risk grubu olan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile "evde kal" çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların market ihtiyaçları da internetten ve mobil uygulamalardan alışverişle karşılanıyor. Konya 'da online alışveriş ve mobil uygulama hizmetini faaliyete geçiren, internet kullanamayan yaşlı vatandaşlardan da telefonla sipariş alan yerel bir market zinciri, bu hizmet için çok sayıda eleman istihdam ediyor, evlere siparişleri götürüyor. Vatandaşların online ve mobil uygulama ile yaptıkları alışverişin ardından sipariş listesini alan maskeli ve eldivenli market çalışanları, ellerinde market arabaları vatandaşların alışverişini yapıyor. Siparişler hazırlandıktan sonra servis araçları ile adreslere ulaştırılıyor.

"Korona virüs salgınıyla birlikte mobil sipariş sistem ağını yaymaya başladık"

Market zincirinin Genel Müdürü Ali Kaya, korona virüs salgınıyla birlikte mobil sipariş sistem ağını yaymaya başladıklarını belirterek, "65 yaş ve üstü evden çıkmaması gerektiği için müşterilerimiz bize bu sistem ile ulaşıyor ama yaşlılarımız internet kullanamadığı için bize telefon ile ulaşma şansları da var. Biz bu doğrultuda siparişleri ve ev adreslerini alıyoruz, evlerine kadar götürüyoruz. Vatandaşlar da bu durumdan oldukça mutlu. Aynı zamanda biz bu konuyla ilgili üç tane merkez kurduk. 24 araç 70'e yakın personel bu alanda hizmet veriyor. 65 yaş üstü ve evde kalan insanlar da bilinçli ve biz de onların manavdan temizlik ihtiyacına kadar her şeyini karşılıyarak evlere hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın evde kal çağrısına bizler diyoruz ki, evde kalın sağlıklı yaşam için, geleceğimiz için biz hizmet etmeye hazırız. Biz bütün personelimizle evlere servis yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Konya, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye’ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum Ekonomi
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:07: EPDK: Yılın ikinci çeyreğinde elektrik zammı olmayacak - Ekonomi 14:06: Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi 14:01: Son dakika: EPDK duyurdu: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak - Ekonomi 14:01: Rapor-Küresel petrol talebi Nisan'da günde 18.7 milyon varil düşer - Ekonomi 13:59: Balık piyasasında durgunluk - Ekonomi 13:35: Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi - Ekonomi 13:09: Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti - Magazin 13:02: Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu - Ekonomi 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Ekonomi 11:56: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler