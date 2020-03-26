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Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı

Türkiye'de korona virüs salgını sonrasında alınan çeşitli tedbirler alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor.

26.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:40
Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı
Türkiye 'de korona virüs salgını sonrasında alınan çeşitli tedbirler alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması ve "evde kal" çağrısına vatandaşlar her geçen gün daha fazla dikkat ederken, internetten market alışverişleri de artış gösteriyor.
Korona virüs salgınında en büyük risk grubu olan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile "evde kal" çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların market ihtiyaçları da internetten ve mobil uygulamalardan alışverişle karşılanıyor. Konya'da online alışveriş ve mobil uygulama hizmetini faaliyete geçiren, internet kullanamayan yaşlı vatandaşlardan da telefonla sipariş alan yerel bir market zinciri, bu hizmet için çok sayıda eleman istihdam ediyor, evlere siparişleri götürüyor. Vatandaşların online ve mobil uygulama ile yaptıkları alışverişin ardından sipariş listesini alan maskeli ve eldivenli market çalışanları, ellerinde market arabaları vatandaşların alışverişini yapıyor. Siparişler hazırlandıktan sonra servis araçları ile adreslere ulaştırılıyor.
"KORONA VİRÜS SALGINIYLA BİRLİKTE MOBİL SİPARİŞ SİSTEM AĞINI YAYMAYA BAŞLADIK"
Market zincirinin Genel Müdürü Ali Kaya, korona virüs salgınıyla birlikte mobil sipariş sistem ağını yaymaya başladıklarını belirterek, "65 yaş ve üstü evden çıkmaması gerektiği için müşterilerimiz bize bu sistem ile ulaşıyor ama yaşlılarımız internet kullanamadığı için bize telefon ile ulaşma şansları da var. Biz bu doğrultuda siparişleri ve ev adreslerini alıyoruz, evlerine kadar götürüyoruz. Vatandaşlar da bu durumdan oldukça mutlu. Aynı zamanda biz bu konuyla ilgili üç tane merkez kurduk. 24 araç 70'e yakın personel bu alanda hizmet veriyor. 65 yaş üstü ve evde kalan insanlar da bilinçli ve biz de onların manavdan temizlik ihtiyacına kadar her şeyini karşılıyarak evlere hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın evde kal çağrısına bizler diyoruz ki, evde kalın sağlıklı yaşam için, geleceğimiz için biz hizmet etmeye hazırız. Biz bütün personelimizle evlere servis yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
(İbrahim Yetkin/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel

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