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Korona virüs İtalya'da daha önce yayılmış olabilir

İtalyan araştırmacılar, geçtiğimiz yıl İtalya'da normalin üzerinden grip ve zatürre vakasının görüldüğünü, bu nedenle korona virüsün İtalya'da daha önce yayılmış olabileceğini iddia etti.

29.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:25
Korona virüs İtalya'da daha önce yayılmış olabilir
İtalyan araştırmacılar, geçtiğimiz yıl İtalya'da normalin üzerinden grip ve zatürre vakasının görüldüğünü, bu nedenle korona virüsün İtalya'da daha önce yayılmış olabileceğini iddia etti.
Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıktığına inanılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Milano'da bulunan Mario Negri Farmakolojik Araştırma Enstitüsü Direktörü İtalyan doktor ve araştırmacı Giuseppe Remuzzi, 2019'un özellikle Kasım ve Aralık aylarında Lombardiya bölgesinde normalin üzerinde grip ve zatürre vakası kaydedildiğini söyledi. Remuzzi, bu nedenle Kovid-19'un Çin'den daha önce Lombardiya bölgesinde görülmüş olabileceğini ve insanların bilgisi dışında yayıldığını iddia etti.
Milano Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve tıbbi istatistik profesörü Adriano Decarli ise 2019 Ekim ve Aralık ayları arasında Milano ve Lodi arasındaki bölgede zatürre ve grip nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi artış yaşandığının tespit edildiğini ifade etti. Net bir sayı veremeyeceğini ancak yüzlerce kişinin zatürre ve grip benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldığını belirten Decarli, bunlardan bazılarının ise hayatını kaybettiğini söyledi. Decarli, korona virüs salgınının daha önce İtalya'da görülüp görülmediğini anlamak için bu vakaların hastane kayıtlarını ve diğer klinik detaylarını incelediğini ifade etti.
Kısa süre önce Çinli doktor Zhong Nanshan, Çin'in korona virüsü bildiren ilk ülke olmasına rağmen, hala nereden geldiğinin net olmadığını belirtmişti. Son verilere göre Lombardiya'daki ilk vakanın, Ocak ayı sonlarında bir İtalyanın Kovid-19 taşıyan bir Çinli ile temas etmesi sonucu bulaştığı düşünülüyor.
İtalya'da virüs nedeniyle 889 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10 bin 23'e, vaka sayısının ise 92 bin 472'ye yükseldiği açıklandı.
(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel

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