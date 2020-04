Korona virüs İzmir'de de kuryelerin yükünü ağırlaştırdı

Kaynak: İHA

Korona virüs (Covid-19) salgınının ardından önlem almak için evde kalan vatandaşlar alışverişlerini daha çok online olarak yapmaya başladı. Bu durum motosikletli kuryelerin yükünü daha da ağırlaştırdı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Türkiye'de de bin 643 vatandaşın hayatına mal oldu. Salgının ardından yetkililer ve uzmanlar önlemleri artırırken, vatandaşlar da evlerinde kalarak salgından uzak durmaya çalışıyor. Vatandaşların evde kalması alışverişlerin daha çok internet üzerinden yapılması yönünde artış gösteriyor. İnternetten siparişler artınca da motosikletli kuryelerin mesaileri daha çok artıyor. Motosikletli kuryeler yoğunlaşan işleri yüzünden çoğu zaman sıkıntı yaşasalar da vatandaşlara evde kalmaya devam etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor."Birçok kurumsal firma nakit ve kredi kartı ile ödemeyi kaldırdı"İnternet ortamında verilen siparişlerde birçok kurumsal firmanın kredi kartı ve nakit ödeme sistemini kaldırdığını, yerine online ödeme yöntemine geçildiğini belirten İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, bu uygulamadan dolayı memnun olduklarını söyledi. Akgül, "Market sektöründe atışlarda büyük bir yükseliş oldu. Yemek sektöründe ise tam tersi bir düşüş söz konusu. İnsanlar dışarıdan yemek söylemiyorlar artık. İnsanları her ürünün virüslü olabileceği korkusu sardı. Ancak market sektöründe bütün ürünler artık kapalı olduğu için daha çok bu yönde talepler var. Biz de bu noktada motosikletli kuryeler olarak bir köprü görevi icra ediyoruz. Sağlık çalışanları gibi motosikletli kuryelerin de virüsü kapma riski daha çok yükseldi. Biz kurye arkadaşlarımızı maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü gittiğimiz her eve virüs bulaştırma ya da evden virüs kapma riski mevcut. Müşteriler siparişlerini genellikle online olarak vermeye başladı. Nakit ve kredi kartı kullanmamaya başladılar. Hatta birçok kurumsal firma nakit ve kredi kartı ile ödemeyi kaldırdı. Sadece online sipariş veriliyor. Bu bizim için de avantaj oldu" diye konuştu."Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın, biz onlar için sokaktayız"Vatandaşların, devletin çağrılarına uyması ve evlerinde kalmasını söyleyen Burhan Akgül, gerekirse kuryeler olarak herkesin ihtiyacını ulaştırmada yardımcı olabileceklerini dile getirdi. Akgül, "Her gün dışarı çıkmak zorundayız. Sokağa çıkma yasağı olmadığı müddetçe biz her gün dışarıdayız. Biz kuryeler olarak virüsün bulaşmaması için elimizden gelen ne ise sağlayacağız. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği olarak virüsün daha az yayılması için, biz sokaklarda olacağız. Vatandaşlardan da ricamız devletin çağrılarına kulak versinler. Zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar. İhtiyacı olan vatandaşlarımız da direkt olarak bizi arayabilirler. Biz gerekirse amme hizmeti olarak ne ihtiyaçları varsa evlerine ulaştırırız" dedi."Biz halkımızın evde kalması için sokaklardayız"Motokurye İdris Yıldız, vatandaşların evde kalmaları için sokakta olduklarını söyleyerek, "Biz de sağlık çalışanları gibi gece gündüz nöbetteyiz. Bizim hakkımızda bazen insanlar kötü düşünüyorlar ama biz halkımızın evde kalması için sokaklardayız. Bazı müşterilere gidiyoruz, kapıları bile açmıyorlar. Biz virüsün yayılmaması için sokaklardayız ama bazen kıymetimiz bilinmiyor" açıklamasında bulundu. Bir başka motokurye Mehmet Ali Ceylan ise, "Şimdi çoğu restoranlar kapandığı için market alışverişlerine talepler arttı. Restoranların kapanması nedeniyle bazı arkadaşlarımız da işsiz kaldı. Marketlerin evlere servisinde çalışan arkadaşlarımız çalışabiliyorlar. Onda da iş yükümüz ağır ama çok şükür. İnsanlar evlerinde kalsın, dışarı çıkmasın. Dışarıdaki bütün işlerini biz yaparız. Vatandaşlarımız yeter ki sağlıklı olsunlar, biz onların yerine koştururuz" diye konuştu."İşimizi severek yapıyoruz ama biraz da inciniyoruz"Bazı müşterilerin kendilerine olan davranışlarından dolayı incindiklerini belirten İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkan Yardımcısı ve motokurye Muzaffer Saklavcı, "Uygulama sistemimize müşteriler genellikle ürünleri 'kapı önüne koyun' yazılı mesaj yazıyorlar. Aslında uygulanması gereken de bu. Sonuçta sosyal mesafeyi korumak gerekli ama bazı müşteriler de kapıyı açıp yere koymamızı istiyorlar. Bu da ister istemez gururumuza dokunuyor. İşimizi severek yapıyoruz ama biraz da inciniyoruz" sözlerine yer verdi. - İZMİR