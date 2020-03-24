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Korona virüs kabusu sürüyor

Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin boyutları her geçen gün artıyor.

24.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:29
Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin boyutları her geçen gün artıyor. Vaka sayısı 400 bin sınırında, hayatını kaybedenler ise 17 bini aştı.
Uzakdoğu'da ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı sardı. 17 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün en acı tablosu İtalya'da yaşanıyor. Ülkede yeni tip corona virüs nedeniyle en az 6 bin kişi can verdi. Geçtiğimiz iki günde vaka sayısı artış gösterirken ölü sayısında azalma görüldü. Sağlık sistemi çöken, yeterli hastane ve sağlık çalışanı bulamayan İtalya, hastaların sevkiyatı için Almanya'dan yardım istedi.
İRAN'DA SON DURUM
İran'da da durum farksız. 24 bin 811 vakanın tespit edildiği ülkede ölü sayısı 122 artarak bin 934'e yükseldi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 6 yaşında bir çocuğun corona virüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ülkede daha önce 3 yaşında bir çocuk corona virüs nedeniyle
hayatını kaybetmişti.
ALMANYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR
Almanya'da da korona virüs vakaları sayısı artış gösteriyor. Salgın nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybettiği ve Almanya'da
hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 114'e ulaştı.
İSPANYA'NIN ARDINDAN SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE İSPANYA
Avrupa'da İtalya'nın ardından salgından en çok etkilenen ülke olan İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 514 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 696 kişiye yükseldi. İspanya'daki toplam vaka sayısı ise 40 bine yaklaştı.
ÇİN DÜŞÜŞ VAR
Çin'de ise vaka sayısında düşüş gözlemleniyor. Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, son bir haftada ortaya çıkan 35 yeni vakanın 129'u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde görüldü. Komisyon, son 24 saatte tespit edilen 78 yeni vakanın 74'ünün yurt dışından seyahat eden kişiler olduğunu açıkladı. Japonya ise virüs tedbirleri kapsamında 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirdi..
(İHA) Korona virüs kabusu sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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Korona virüs kabusu sürüyor

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