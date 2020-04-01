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Korona virüs Kanada'da toplu taşıma çalışanlarına sıçradı

Kanada'nın Toronto kentinde toplu taşıma çalışanlarının 6'sında korona virüs tespit edilirken, 700 çalışan da kendini karantinaya aldı.

01.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:58
Korona virüs Kanada'da toplu taşıma çalışanlarına sıçradı
Kanada 'nın Toronto kentinde toplu taşıma çalışanlarının 6'sında korona virüs tespit edilirken, 700 çalışan da kendini karantinaya aldı.

Kanada'danın Toronto kentinde hizmet veren toplu taşımalarda korona virüs endişesi yaşanıyor. Toronto Transit Komisyonu (TTC) tarafından yapılan açıklamada, TTC'nin 6 çalışanında korona virüs tespit edildi. Komisyon tarafından yapılan açıklamada 700 çalışanın da kendini karantinaya aldığı ifade edilirken, 3 operatör, bir tekniker, bir bakım görevlisi ve metroda çalışan memurda korona tespit edildiği kaydedildi. Bir korona virüs hastasının hastanede tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, 5 korona virüs hastasının ise evinde dinlendiği bildirildi.

TTC aldığı karar ile korona virüs nedeniyle tedbirleri arttırarak yolcular ile şoförlerin etkileşimini en aza indirmeyi hedefliyor. Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak otobüslere ön kapıdan binmek yasaklandı. Araçlara arka kapıdan binilmesine karar verildi.

Öte yandan sosyal medyadan yapılan ücretsiz seyahat talepleri TTC tarafında karşılık buldu. Yolcuların ücret ödemeden güvenli bir şekilde seyahat etmesi de düşünülerek Toronto ve çevresinde toplu taşıma ulaşım ücreti alınmamaya başlandı. - TORONTO
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Kaynak: İHA

Etiketler: Toronto, Kanada, Güncel
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