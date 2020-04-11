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Korona virüs karantinasından kaçan genci polis yakaladı

Korona virüs karantinasından kaçan genci polis yakaladı Karantinadan kaçan genç Cizre Polisini harekete geçirdi Şırnak'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı Şırnak Merkezde Koronavirüs Karantinasından kaçıp Cizre'ye gelen genç,polisi alarma geçirdi.

11.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:53
Korona virüs karantinasından kaçan genci polis yakaladı
Karantinadan kaçan genç Cizre Polisini harekete geçirdi
Şırnak 'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı
ŞIRNAK - Şırnak Merkezde Koronavirüs Karantinasından kaçıp Cizre'ye gelen genç,polisi alarma geçirdi.Polisler tarafından Yafes Caddesinde yakalanan genç,özel kıyafetli sağlık ekibi tarafından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Yafes Caddesi Çamlıca Lokantası önünde meydana geldi.İddialara göre Şırnak Merkezde Koronavirüs şüphesi ile karantinada olan 23 yaşındaki Mehmet Ç.karantinada olduğu binadan kaçtı.Polisin bilgi vermesi ile birlikte Şırnak polisi alarma geçti.Olayı duyan Mehmet Ç.annesi de çocuğunu bulmak için arama çalışmalarına başladı.Polisin titiz takibi sonucu Koronavirüs Şüphelisi gencin cizre'de olduğu bilgisi üzerine Cizre polisi alarma geçti.Polisin kısa süreli araştırması sonucu karantinadan kaçan genç Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde bulunan Çamlıca Lokantası önünde polisler tarafından yakalandı.Araç parkında etrafı tutulan gence polis müdahale etmeyerek kendisini tedavi olması için hastaneye götürmek istedi ancak Mehmet Ç. buna yanaşmadı.Bunun üzerine Polisler ve olay yerinde bulunan gencin annesi ikna çalışmalarına başladı.Mehmet Ç.Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilip olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekibi tarafından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.
Koronavirüs şüphelisi gencin annesi de olası bir temasa karşı hastaneye sevk edilmek üzere olay yerinde yaklaşık 45 dakika boyunsa sağlık ekibinin gelmesini bekledi.Polisin kendisine su verdiği kadın,sağlık ekibinin gelmemesinden dolayı polise tepki gösterdi.Görevli polislerde kadınla sohbet ederek sakinleştirmeye çalıştı.45 dakikalık bekleyişin ardından olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekibi kadını ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Koronavirüs Şüphelisi gencin oturduğu ve temas ettiği alanlar Cizre Belediyesi tarafından köpüklü su ile yıkanıp dezenfekte edildi. Korona virüs karantinasından kaçan genci polis yakaladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Şırnak, Cizre, Polis, Yerel
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