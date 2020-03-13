Menü
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs karşı mobil iletişim araçları dezenfekte edildi - Güncel

Korona virüs karşı mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

Korona virüs karşı alınan önlemler devam ediyor.

13.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:16
Korona virüs karşı mobil iletişim araçları dezenfekte edildi
Korona virüs karşı alınan önlemler devam ediyor. Yenibosna 'da bulunan Dr. Enver Ören Kültür Merkezi otoparkında 40 Beyaz Masa mobil iletişim aracı dezenfekte edildi.

Korona virüse karşı İstanbul 'da yapılan hijyen çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların çeşitli sorunlarına çözüm arayan 40 Beyaz Masa mobil iletişim aracı Yenibosna'da bulunan Enver Ören Kültür Merkezi otoparkında dezenfekte edildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 39 İlçede hizmet veren Beyaz Masa Mobil iletişim araçları 2 kişilik özel kıyafetli belediye ekipleri tarafından özel ULV cihazıyla temizlendi. Dezenfekte edilen araçlar daha sonra görev noktalarına döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Enver Ören, Yenibosna, İstanbul, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti