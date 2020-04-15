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Korona virüs kaygısı yaşayanlara psikolojik destek

Korona virüs kaygısı yaşayanlara psikolojik destek Akhisar Belediyesi, korona virüs nedeniyle kaygı yaşayanlara psikolojik destek vermeye devam ediyor Akhisar Belediyesi'nde görevli uzman psikolog, korona virüs ile mücadele kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrısının ardından sosyal...

15.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:29
Korona virüs kaygısı yaşayanlara psikolojik destek
Akhisar Belediyesi, korona virüs nedeniyle kaygı yaşayanlara psikolojik destek vermeye devam ediyor
MANİSA - Akhisar Belediyesi'nde görevli uzman psikolog, korona virüs ile mücadele kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrısının ardından sosyal izolasyon uygulayan Akhisarlıların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak için terapilere devam ediyor.
Akhisar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle oluşturduğu psikolojik destek hattı ile vatandaşların süreçle başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Korona virüs salgını veya diğer sebeplerden dolayı kaygı, korku ve stres gibi duygular yaşayan vatandaşların Akhisar Belediyesi Psikolojik Destek Hattı'nı arayarak uzman psikologlarla görüşebileceğini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu zor dönemde halkımıza psikolojik destek de sağlayarak onlara yardımcı oluyoruz. Duygusal ve psikolojik açıdan da bu süreçle başa çıkacağız" dedi.
"Her zaman halkımızın yaındayız"
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, bu dönemde evlerinde kalan vatandaşların kaygıya kapılabileceklerini belirterek, "İşte bu süreçte biz de Akhisar Belediyesi olarak vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Belediyemizde görevli psikolog arkadaşımız, bu olağanüstü durum nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı panik, kaygı ve belirsizlik durumuna karşı onlara destek verecek, tavsiyelerde bulunacak. Her zaman halkımızın yanındayız. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın gücüyle aşacağız" şeklinde konuştu.
"Herkes dilediğince arayabilir"
Psikolog Buket Kayalar, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evde kal çağrısının ardından sosyal izolasyon içerisinde yaşayan Akhisar halkının kaygı düzeylerini, stres ve endişelerini en aza indirmek onların psikolojilerini güçlü tutmak ve en üst seviyeye aktararak motivasyonlarını arttırmak adına Akhisar Belediyesi olarak psikolojik destek hattımız geçen hafta Cuma itibariyle hizmete başlamış bulunmaktadır. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında halkımızın her türlü istek, talep ve söylemlerine cevap veriyorum. Arayan bireylere, salgın üzerine oluşan semptomlar, kaygı düzeyleri ve bunları tetikleyen faktörler hakkında çözüm önerilerinde bulundum. Bundan sonraki sürecimizde bu şekilde devam edecek. Bu konuda sıkıntı yaşayan, aramak isteyen kendini daha iyi hissedeceğini düşünen tüm vatandaşlarımızı bu hattımızı aramaya davet ediyorum. Bu süreçte 7'de 70'e tüm Akhisar halkımıza, kendini bir konuda ifade etmek isteyen, destek almak isteyen aynı zamanda uzaktan eğitim sürecinde evlerinde uzaktan eğitim alan çocuklarımıza ve onların velilerine de bu desteğimizi sağlıyoruz. Herkes dilediğince arayabilir, bu süreçte halkımızın yanındayız" dedi. Korona virüs kaygısı yaşayanlara psikolojik destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Besim Dutlulu, Akhisar, Sağlık
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