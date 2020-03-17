Korona virüs Kilis'te kapılara kilit vurdurdu
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona Virüs Tedbirleri" konulu genelgesiyle Kilis'te uygulamaya başlandı.
17.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:15
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona Virüs Tedbirleri" konulu genelgesiyle Kilis 'te uygulamaya başlandı. Kentteki kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, hamamların kapılarına kilit vuruldu.
İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genelge kapsamında iş yerlerine resmi tebligatları yapmasından sonra Kilis'te bulunan sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamamlar gibi işletmelerin kapısına kilit vuruldu. Kilisliler zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlenirken, işletmelerin kapısına kilit vuruldu. İşletmeciler, devletin aldığı karara uyacaklarını, sürecin uzaması halinde çalışanların mağdur olacağını, bu nedenle esnafın ve çalışanlara devletin destek olması gerektiğini ifade ettiler. - KİLİS
İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genelge kapsamında iş yerlerine resmi tebligatları yapmasından sonra Kilis'te bulunan sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamamlar gibi işletmelerin kapısına kilit vuruldu. Kilisliler zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlenirken, işletmelerin kapısına kilit vuruldu. İşletmeciler, devletin aldığı karara uyacaklarını, sürecin uzaması halinde çalışanların mağdur olacağını, bu nedenle esnafın ve çalışanlara devletin destek olması gerektiğini ifade ettiler. - KİLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi