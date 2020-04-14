Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

" Korona virüs konut trendlerini değiştirecek! "

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ağaoğlu: Korona virüs salgını, tüm sektörleri etkilediği gibi, konut sektöründe de trendlerin değişmesine sebep olacak!

14.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:02

Dünyayı hızla etkisi altına alan COVID - 19, 11 mart 'ta küresel salgın olarak ilan edilir edilmez hayatımızın önceliklerini değiştirdi. Tüm dünya evlerine kapanırken bir yandan da evde çalışmanın getirdiği yeniliklere adapte olmaya çalışılıyor. Konut ve inşaat sektöründe üreticilerin, tüketiciler talep oluşturmadan onların beklentilerini okuyup hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu Şirketler Grubu yönetim kurulu üyesi Onur Ağaoğlu ile sektörü konuştuk.

Evde kalma durumunun oluşturduğu talepler sizce neler?

İnternet, insanların evden çıkmadan neredeyse her istediğini kapılarının önüne kadar getiren bir kurgu ve altyapıya sahip. Bunu sağlamak için de şehir merkezlerinde olup, kirası depolama faaliyetini karşılayacak şekilde ucuz kiraların olduğu alanlar yükselen trend olmaya devam edecektir.

Tüketicilerin sizin sektörünüzde tercihleri nasıl şekillenecek?

Ben konut tercihlerinde trend değişiminin bu süreçten sonra olacağını düşünüyorum. İnsanlar daha önce bu kadar uzun zaman dilimini evlerinde geçirmemişti. Bu süreçte toplumda, evlerinin hazırlıklı olmadığını ve daha iyi organize olunması gerektiğini herkes deneyimlemiş oldu. Gelir düzeyi yüksek olan tüketicilerin bahçeli ev arayışlarının başlayacağını ve Büyükşehirlerin çevrelerinde daha çok atıl dediğimiz yerlerde arsa veya konut arayışları artacağını düşünüyorum. Tüketicilerin büyük bir kısmı da hem deprem hem küresel salgınlardan dolayı sosyal donatılı, deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış yeşil alana sahip projeleri tercih edecektir.

İleriki süreçte bizi neler bekliyor?

Günümüzün modern dünyası sanal dünyada müşterinin ayağına gitmelidir. Sanal gerçeklik sistemlerine ilk giren gayrimenkul projeleri; sınırlarını ulusal ve uluslararası boyuta taşıma şansına sahip olacaklardır. Önceden de var olan şimdilerde trend olan 360 derece çekim yapılan evleri, internet ortamına yükleyerek, Tüketicilerin gezip görmelerini, sanki oradalarmış gibi hissetmelerini sağlıyor. Uzaktan görüntülü konuşarak çeşitli iletişim ihtiyaçlarını da karşılamış oluyorlar. Konut sektörünün gelişen teknolojiye ayak uydurarak büyümesinin devam edeceğini düşünüyorum. Gayrimenkul hala en değerli yatırım aracı olarak kalmaya devam edecektir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ağaoğlu Şirketler Grubu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››' Korona virüs konut trendlerini değiştirecek! ' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: Safranbolu'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 10:48: Vefa'da kentsel dönüşüm yıkımları başladı - Haber 10:48: Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi - Haber 10:48: Kırıkkale'de SYDV Çağrı Merkezi göreve başladı - Haber 10:47: Beyşehir'de koronavirüsü yenen 5 hasta taburcu oldu - Haber 09:30: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi - Haberler 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 01:52: Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin - Haberler