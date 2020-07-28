Korona virüs korkusu hayvan pazarlarındaki yoğunluğu etkiledi

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında bu yıl korona virüs dolayısıyla durgunluk yaşanıyor.

Karabük-Yenice Karayolu Melise mevki'nde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı'na günler kala durgunluk yaşanıyor. Korona virüs nedeniyle pazarın açılmayacağını düşünen üreticilerin büyük çoğunluğunun köylerde satış yapmasının ardından Kurban Bayramı öncesi kurulan canlı hayvan pazarının boş kalmasına neden oldu. Geçmiş yıllarda yoğun geçen pazarda üreticiler bayrama son iki gün kala hareketliliğin yaşanacağını ümit ediyor.

Eflani'den pazara küçükbaş hayvan getiren üretici Erol Çelenli, pazarın açılmama durumunun bulunmasından dolayı hayvanların köylerde satıldığını belirterek, "Satışlarımız devam ediyor. Geçen senenin aynısı, hiçbir değişme yok. Hastalık var ama pazarda mal yok. Bizim buranın pazarı açılmayacak durumdaydı. Mezbahane de kesim olmayacak dediler. O yüzden millet malı köyde sattı. Yoksa şimdiye bu pazarın dolması lazımdı. Yine de alıcılar geliyor" diye konuştu.

Korona virüsten dolayı sıkıntılı bir süreç yaşandığını söyleyen üretici Sırrı Şen, "Pazarda şuanda kimse yok. Zaten üretici de gelmemiş. Virüsten dolayı sıkıntılı bir süreç. Sosyal mesafeyi uyguluyoruz. Bu sene umduğumuz gibi değil. Son 2 güne giriyoruz artık. İki gün daha iyi olur inşallah. Fiyatlar bin 300 TL'den başlıyor bin 800 TL'ye kadar gidiyor" dedi.

Öte yandan pazar alanına jandarma kontrolünde girilirken, bölgede korona virüs tedbirleri alındı. - KARABÜK