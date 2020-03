Korona virüs korkusu ile baş etme yöntemleri

Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik, korona virüs korkusu ile baş etme yöntemlerini anlatarak, önerilerde bulundu.Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüsü ülkemizde de korkuya neden olan bir salgın haline geldi. Virüsün yayılma gücünün yüksek ve ölümlerin fazla olması endişeyi de artırdı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik, insanların psikolojisini olumsuz yönde etkileyen korona virüs karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi verdi.İnsan hayatını tehdit eden her olayın kişide kaygı, korku ve paniğe neden olmasının belirli bir aşamaya kadar kabul edilebilir bir durum olduğunu, ancak aşırıya neden olmaması gerektiğini dile getiren Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik, bu sürecin psikolojiyi bozmadan aşılması gerektiğini dile getirdi.Yrd. Doç. Dr. Çelik, "Küresel anlamda maruz kalınan bu salgından insanlar psikolojik olarak olumsuz etkilendi. Kişilerde panik atak, yüksek düzeyde stres, fobi, uykusuzluk, yeme sorunları gibi rahatsızlıklar artış gösterdi. Gerekli korku düzeyi bilinçli hareket etmemizde bize yardımcı olur fakat günlük yaşantımızı olumsuz etkilemeye başlamaması gerekiyor. Salgın hastalıkların yaşamı tehdit eden yapısı nedeniyle korku ve kaygının yanında son zamanlarda bir panik havası da yaşanmaya başladı. Virüsten önce de hayatımızda belirsizlikler vardı. Ancak her insan her belirsizlikten aynı oranda etkilenmez. Özellikle kaygı ve tedirginliğin ön planda olduğu kişiler bu durumdan daha fazla etkilendi. Zemininde bulunan kaygıya yatkınlık dış etkenlerle tetiklenir. Sosyal medya aracılığıyla hızlı bir şekilde paylaşılan asılsız bilgiler insanların sürekli olumsuzluğa maruz kalmasına neden olurken doğru bilginin yanlış bilgiden ayırt edilmesini de zorlaştırıyor. Korkularımızı önleyebilmek için alınacak en güzel önlem asılsız haberlerden uzak durulması, resmi kaynaklara ve bilim insanlarına itibar edilmesidir. Salgın karşısında psikolojik dayanıklılığımızı korumak çok önemli. Korona virüse yönelik farkındalığın artması yaşanan olumsuz psikolojik durumların kontrol altına alınmasında önem taşıyor. Bu durumu kabul etmemiz ve bir an önce panik halinden çıkarak, gerekli önlemler konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor" dedi.Salgınla ilgili dinledikleri haberler veya ailelerin konuşmalarına maruz kalan çocukların bu süreçte olumsuz etkilendiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Çelik, "Çocuklarınızın yanında konuşurken dikkat etmelisiniz. Onlara bu durumu panik ve korku içinde değil, daha sakin bir şekilde anlatarak, bu süreci rahat atlatmasını sağlamalısınız. Aksi takdirde onların ileri ki yaşamlarını etkileyecek olumsuz psikolojik sorunlarla karşılaşmasına neden olursunuz" diye konuştu.(İHA)

Kaynak: İHA